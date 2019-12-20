Десна нацелилась на защитника Динамо

Новости спорта:Владислав Дубинчак может присоединиться к черниговской Десне уже в январе следующего года.

Защитник Динамо Владислав Дубинчак, выступающий на правах аренды в львовских Карпатах, вскоре отправится в еще одну аренду в черниговскую Десну, сообщает Dynamomania.com.

21-летний игрок летом отправился в аренду в Карпаты до конца нынешнего сезона, однако по всей видимости он не доиграет до конца по соглашению с Львами.

В нынешнем сезоне на счету воспитанника киевлян 14 матчей в УПЛ, однако результативными действиями он не отличался. В прошлом сезоне Дубинчак выступал за Арсенал-Киев.

Десна находится на четвертом месте турнирной таблицы УПЛ, Динамо ушло на зимний перерыв вторым.