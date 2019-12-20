Тете VS Сане: в Баварии определились с трансферными целями

Новости спорта:Bild утверждает, что подобных попыток не предпринималось и внимание мюнхенского клуба переключено исключительно на покупку Лероя Сане.

Недавно несколько изданий, в том числе Sky Sport сообщали, что Бавария проявляет настойчивый интерес к футболисту Шахтера Тете и даже сделала предложение донецкому клубу о покупке бразильца за 50 миллионов евро.

Однако авторитетное немецкое издание Bild утверждает, что подобных попыток не предпринималось и внимание мюнхенского клуба переключено исключительно на покупку Лероя Сане из Манчестер Сити.

Бавария еще летом хотела приобрести немецкого вингера, однако в матче за Суперкубок Англии он получил травму колена, из-за чего будет восстанавливаться до февраля.

В этом сезоне Тете забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 18 матчах. Напомним, что Тете перешел в Шахтер в конце прошлого зимнего межсезонья. Он обошелся "оранжево-черным" в 15 миллионов евро.