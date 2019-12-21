Официально: Анчелотти возглавил Эвертон

Новости спорта:Опытный итальянский специалист принял "синюю" команду Ливерпуля.

"Эвертон" объявил о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера команды. Стороны подписали соглашение, рассчитанное до июня 2024 года.

Итальянский специалист оставался без работы всего 10 дней, ведь 11 декабря он был уволен из "Наполи".

Ранее Анчелотти уже работал в АПЛ, возглавляя "Челси" с 2009 по 2011 год.

60-летний итальянец приступит к исполнению своих обязанностей в воскресенье, а сегодня займет место на трибунах "Гудисон Парк" во время матча Премьер-Лиги против "Арсенал" Микеля Артеты.