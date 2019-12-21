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Манчестер Сити - Лестер: Зинченко в запасе

Манчестер Сити - Лестер: Зинченко в запасе
19:42 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф

Новости спорта:Украинский защитник Александр Зинченко в запасе Ман Сити на поединок АПЛ против Лестера.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко оказался в запасе команды на матч 18-го тура АПЛ против Лестера.

В среду Зинченко отыграл весь поединок против Оксфорд Юнайтед (3:1) в рамках 1/4 финала Кубка английского лиги. Отметим, что украинец начал тот матч в полузащите, а не на позиции левого защитника.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Де Брёйне, Гюндоган, Б. Силва, Марез, Жезус, Стерлинг.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Сёюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Перес, Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Варди.

Зинченко в нынешнем сезоне провел 12 матчей за Ман Сити во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Украинец пропустил часть сезона из-за травмы колена.

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Ман Сити с 35 очками идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Лестер опережает Горожан на четыре очка.

Матч Манчестер Сити — Лестер начнется в 19:30 по киевскому времени.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, ФК Лестер, Чемпионат Англии, Александр Зинченко.
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