Впервые за 6 лет: Роналду раздосадован поражением в Суперкубке Италии

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду по итогам матча за Суперкубок Италии против Лацио (1:3) проиграл в финале впервые с 2013 года.

Ранее португалец не проигрывал в 13-ти финальных поединках в своих клубах и сборной (4 в Лиге чемпионов, 3 — на КЧМ, 2 — в Суперкубках УЕФА, а также по разу в Суперкубке Италии, чемпионате Европы и Лиге Наций).

До этого поражение Роналду в финале происходило во время выступления за Реал, когда мадридцы в мае 2013 года уступили в решающей игре за Кубок Испании Атлетику (1:2).

"Ronaldo's not one for silver medals, is he?"



CR7 was not having it. Straight off. pic.twitter.com/oy81C82xQO