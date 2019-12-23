Фиорентина определилась с новым тренером

Новости спорта:Джузеппе Якини вскоре займет пост наставника итальянской Фиорентины.

Фиорентина пригласит на пост главного тренера команды Джузеппе Якини, сообщает журналист Альфредо Педулла в Twitter. Стороны подпишут контракт на 1,5 года.

В Италии Якини работал во многих клубах: Венеция, Чезена, Винченца, Пьяченца, Кьево, Брешия, Сампдория, Сиена, Палермо, Удинезе и Сассуоло. Последним клубом 55-летнего наставника был Эмполи, который он покинул в марте.

В субботу Фиорентина объявила об увольнении с поста главного тренера команды Винценцо Монтеллы.

Фиорентина идет на 15-м месте в турнирной таблице Серии А. Следующий матч Фиалки проведут 6 января против Болоньи.