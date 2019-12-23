"Не видел его с сентября": Сарри рассказал о важнейшем игроке команды

Новости спорта:Сарри считает, что судьбу Манджукича предрешили руководители Ювентуса уже давно.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил представителям СМИ, что у него практически нет информации о том, что происходит с нападающим команды Марио Манджукичем и где он продолжит карьеру.

Напомним, что хорватский форвард в воскресенье прошел медицинское обследование в Катаре перед тем, как подписать контракт с местный "Аль-Духаилем".

После поражения в матче за Суперкубок Италии от "Лацио" (1:3), Сарри ответил на вопрос об уходе Манджукича.

"Я не знаю, что сказать, - цитирует Сарии итальянская пресса. - Манджукич и клуб приняли решение несколько месяцев назад. Я не видел его с сентября. Мне кажется логичным его уход из команды и мне кажется логичным принятое несколько месяцев назад решение".