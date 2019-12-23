Скачать
Вторник, 24.12.2019
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
France Football назвал лучшего игрока Франции 2019 года
France Football назвал лучшего игрока Франции 2019 года
Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)
Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)

"Не видел его с сентября": Сарри рассказал о важнейшем игроке команды

"Не видел его с сентября": Сарри рассказал о важнейшем игроке команды
17:51 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сарри считает, что судьбу Манджукича предрешили руководители Ювентуса уже давно.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил представителям СМИ, что у него практически нет информации о том, что происходит с нападающим команды Марио Манджукичем и где он продолжит карьеру.

Напомним, что хорватский форвард в воскресенье прошел медицинское обследование в Катаре перед тем, как подписать контракт с местный "Аль-Духаилем".

После поражения в матче за Суперкубок Италии от "Лацио" (1:3), Сарри ответил на вопрос об уходе Манджукича.

Люнгберг войдет в штаб Артеты

"Я не знаю, что сказать, - цитирует Сарии итальянская пресса. - Манджукич и клуб приняли решение несколько месяцев назад. Я не видел его с сентября. Мне кажется логичным его уход из команды и мне кажется логичным принятое несколько месяцев назад решение". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, Новости спорта, Новости футбола, Маурицио Сарри, Манджукич Марио.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Клопп: Некоторые футболисты слишком дорогие для Ливерпуля
02 Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)
03 Бельгийский футболист назвал лучшего тренера в мире
04 Артета провел первую тренировку во главе Арсенала
05 Европейские гранды нацелились на вратаря аргентинского супер-клуба
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь