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Эрик Кантона: Игра Манчестер Юнайтед напоминает секс со стариком

Эрик Кантона: Игра Манчестер Юнайтед напоминает секс со стариком
20:27 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Именитый француз подколол свой бывший клуб.

Легендарный нападающий Манчестер Юнайтед Эрик Кантона поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.

"Манчестер Юнайтед занимает особое место в моем сердце. Но смотреть за тем, как этот клуб играет сейчас, непросто. Это напоминает мне секс со стариком. Он старается изо всех сил, но в итоге все немного разочарованы.

Но я уверен, что МЮ вернется на свой уровень. Это же самый большой клуб в мире. Когда я говорю о занятии любовью в старческом возрасте, я говорю не про себя", - заявил Кантона в эфире Youtube-канала Otro.

Напомним, в данный момент Манчестер Юнайтед занимает восьмое место в таблице АПЛ, набрав всего 25 очков после 18 туров.

Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

Ранее сообщалось, что МЮ потерпел поражение от худшей команды АПЛ.

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ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии, Эрик Кантона.
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