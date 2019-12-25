Футболист перенес инсульт перед матчем Лиги чемпионов в октябре

Новости спорта:Это произошло перед матчем Зальцбург - Наполи.

27-летний защитник австрийского Зальцбурга Патрик Фаркаш признался о перенесшем инсульте, который случился накануне матча Лиги чемпионов.

Тогда на базе своего клуба вечером футболисту стало плохо. Он потерял сознание, а его тело перестало двигаться. Патрик пытался пошевелится, но ему это не удавалось сделать. Тогда он подумал, что это конец и он может умереть.

"Я хочу оставить эту историю позади, но также хочу поддержать других людей, которые пострадали от инсульта, и поговорить с ними", – приводит слова Фаркаша ESPN.

Его команде удалось занять 3-е место в группе, пропустив Наполи и Ливерпуль вперед. В 1/16 финала Лиги Европы австрийцы сыграют против "Айнтрахта".