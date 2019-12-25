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Павелко рассказал, как Франция согласилась на спарринг с Украиной перед Евро

Павелко рассказал, как Франция согласилась на спарринг с Украиной перед Евро
14:36 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф sport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Андрей Павелко прокомментировал подготовку сборной Украины к Евро-2020.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал об организации контрольных матчей с Польшей и Францией. Эти встречи весной станут подготовкой к Евро-2020.

"Переговоры с поляками велись заранее. А вот с французами действительно принципиально договорились именно в Бухаресте. Уже после жеребьевки они сообщили, что матч состоится на главном стадионе страны, "Стад де Франс". Признаюсь, я с огромным интересом жду поединок, который пройдет 27 марта".

"То, что французы в статусе лучшей команды планеты без особых уговоров согласились с нами сыграть, говорит о том, что авторитет украинского футбола вырос. Ранее лучшая команда планеты была у нас в соперниках только в официальных поединках".

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"Рост авторитета украинского футбола в мире упрощает нам поиск топовых соперников и для молодежной сборной. Так, в мае в рамках турнира Валерия Лобановского она сыграет с Португалией, а после турнира у нее запланирован выездной спарринг с Италией", - сказал Павелко.

 

О других контрольных матчах перед Евро точной информации пока нет.

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Сборная Франции, Сборная Украины, Андрей Павелко, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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