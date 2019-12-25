Американский клуб планирует заполучить защитника Динамо

Новости спорта:Центральный защитник "Динамо" и сборной Перу Карлос Самбрано попал в сферу интересов клуба МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси".

Как стало известно Sport.ua, американский клуб ведет переговоры об аренде 30-летнего футболиста. Обсуждение находится на продвинутой стадии и, как ожидается, должно привести к соглашению.

Личную заинтересованность в услугах Карлоса Самбрано проявляет главный тренер "Лос-Анджелес Гэлакси" Гильермо Баррос Скелотто.

Изначально агенты Самбрано пытались трудоустроить перуанца в "Сиэтл Саундерс", который также активно подыскивает центрального защитника, но так и не добились никакой конкретики от этого клуба в переговорном процессе.

Известно, что еще одним претендентом на Самбрано является "Альянса" из Лимы.