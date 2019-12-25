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Гвардиола: Посмотрим, заслуживаю ли я нового контракта

Гвардиола: Посмотрим, заслуживаю ли я нового контракта
19:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Хосеп Гвардиола высказался о своей работе в английском клубе.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о том, как долго он хотел бы оставаться в своем нынешнем клубе.

"Это мой четвертый сезон, следующий сезон будет пятым. Я попытаюсь остаться и в дальнейшем, а это долго. Думаю, я невероятно хорош здесь".

"Посмотрим, заслуживаю ли я нового контракта. Уровень конкуренции значительно вырос, а ожидания выше, и мы должны посмотреть, сможем ли мы справиться с этим. Это не только мое дело. У нас есть время подумать об этом в будущем", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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