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Полузащитник Вест Хэма рассказал, как остановить расизм

Полузащитник Вест Хэма рассказал, как остановить расизм
21:52 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта:Майкл Антонио считает, что FA, PFA должны более усердно бороться с расизмом на стадионах.

Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Майкл Антонио выразил мнение, что для борьбы расизмом нужно снимать очки с клубов.

"Я считаю, что FA, PFA и все руководящие органы должны усерднее бороться с расизмом. Наказание отдельных людей не решит проблему. Единственный способ остановить расизм — это наказывать команду. Тогда люди сами начнут с этим разбираться.

Но наказывать нужно снятием очков, а не штрафами. Для клубов не проблема заплатить штраф, они зарабатывают миллиарды. В этом случае фанаты помешают клубам набирать очки. Только тогда они обратят внимание на проблему. Сейчас фанаты изображают обезьян, но это отражается только на них самих. Когда это начнёт влиять на клуб, они перестанут так себя вести", — приводит слова Антонио The Guardian.

"Виноваты два идиота": Рюдигер - о расизме в матче АПЛ

Ранее защитник Челси Антонио Рюдигер подвергся расизму в гостевом матче 18-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Майкл Антонио.
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