Акция "Купи Холанда": с кем МЮ попрощается ради норвежца

Боссам английского Манчестер Юнайтед всеми силами попытается приобрести норвежского нападающего Эрлинга Холанда.
По информации Mirror, клубу придется продать одного из своих лидеров Поля Погба, чтобы осуществить данный трансфер.
Холланд и Погба имеют соглашение с агентом Миной Райолой, который убедит норвежца перейти в МЮ, если француз покинет команду.
Однако, главный тренер МЮ Оле Гуннар Сульшер - против таких раскладов. Специалист намерен сохранить француза в команде.
Напомним, ранее сообщалось, что Холланд определился с клубом, в котором продолжит карьеру.