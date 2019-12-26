Скачать
Четверг, 26.12.2019
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
The Ring назвал лучший бой 2019 года (Видео)
The Ring назвал лучший бой 2019 года (Видео)
Объявлены участники Рождественской гонки-2019
Объявлены участники Рождественской гонки-2019
"Вместе мы стали сильнее": Жена Шумахера рассказала о восстановлении мужа
"Вместе мы стали сильнее": Жена Шумахера рассказала о восстановлении мужа

Акция "Купи Холанда": с кем МЮ попрощается ради норвежца

Акция "Купи Холанда": с кем МЮ попрощается ради норвежца
10:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Манчестер Юнайтед придется продать Поля Погба, чтобы купить Эрлинга Холанда.

Боссам английского Манчестер Юнайтед всеми силами попытается приобрести норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

По информации Mirror, клубу придется продать одного из своих лидеров Поля Погба, чтобы осуществить данный трансфер.

Холланд и Погба имеют соглашение с агентом Миной Райолой, который убедит норвежца перейти в МЮ, если француз покинет команду.

МЮ хочет усилить оборону: кого подпишут в январе

Однако, главный тренер МЮ Оле Гуннар Сульшер - против таких раскладов. Специалист намерен сохранить француза в команде.

Напомним, ранее сообщалось, что Холланд определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Эрлинг Холанд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
02 Спарринг-партнер Ломаченко не верит в успех Лопеса в бою с украинцем
03 Гризманн: Возможно, мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси
04 Динамо проведет матч с командой Милевского
05 Вратарь сборной Украины сделал предложение своей девушке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь