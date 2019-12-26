Милан сделал предложение по Тодибо, Барселона отказала

Новости спорта:Переход защитника Барселоны Жан-Клера Тодибо в Милан в январе под угрозой срыва.

Барселону не устраивает сумма, предлагаемая Миланом за Жан-Клера Тодибо — сообщает Calciomercato.

Милан намерен арендовать защитника в январе с правом выкупа по окончании сезона за 15 миллионов евро. Барселона ничего не имеет против такой формулы, но требует на 10 миллионов больше.

Ранее сообщалось, что футболист дал согласие на переход в Милан. При этом арендовать Тодибо хочет и Монако (но без опции выкупа). Также 19-летним французом интересуется Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Барселона выделит деньги на зимние трансферы.