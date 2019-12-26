Азар выбил из игры до конца января

Новости спорта:Возвращение бельгийского игрока на поле откладывается.

В конце ноября Эден Азар получил травму в матче Лиги чемпионов против ПСЖ. У хавбека "Реала" выявили микротрещину.

Изначально прогнозировалось, что Азар вернется в игру в начале января. Однако восстановление бельгийца после травмы проходит медленнее, чем прогнозировалось, и возвращение откладывается как минимум на месяц.

Таким образом, Азар точно пропустит матчи за Суперкубок Испании против "Барселоны", которые пройдут 8 и 12 января в Саудовской Аравии.

Ранее президент Реала обратился к болельщикам, поделившись планами на 2020 год.