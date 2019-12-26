Артета дебютировал в Арсенале с ничьей

Новости спорта:"Канониры" не могут выиграть в АПЛ третий матч подряд.

В матча 19-го тура английской Премьер-лиги Борнмут на своем поле принимал Арсенал.

Данный поединок стал первым для Микеля Артеты на посту главного тренера "канониров", однако добыть победный результат северолондонский клуб не смог.

В конечном итоге команды сыграли вничью. За хозяев забил Дэн Гослинг, а за Арсенал — Пьер-Эмерик Обамеянг.

Борнмут - Арсенал 1:1

Голы: Гослинг, 35 — Обамеянг, 64

Борнмут: Рамздейл — Стейси, С. Кук, Мефам, Симпсон, Фрейзер — Л. Кук, Лерма, Гослинг (Биллинг, 71) — Кинг (Дж. Уилсон, 67), К. Уилсон

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Сократис (Мустафи, 77), Давид Луис, Сака — Торрейра, Джака — Нельсон (Пепе, 82), Озил (Уиллок, 75), Обамеянг — Ляказетт

Предупреждения: Лерма, Мифем, Кук, К. Уилсон — Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Обамеянг