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Клуб Ярмоленко может возглавить экс-наставник Эвертона

Клуб Ярмоленко может возглавить экс-наставник Эвертона
15:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Дэвид Мойес может вновь возглавить Вест Хэм.

Лондонский Вест Хэм проводит неудачный сезон, занимая 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 баллов в 18 турах.

Всего на один балл "молотобойцев" отделяет от зоны вылета, поэтому владельцы клуба всерьез задумались над увольнением Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды, сообщает The Times.

Источник отмечает, что у чилийского специалиста есть два поединка, чтобы заставить руководство "молотобойцев" передумать. В случае провала 66-летнему наставнику укажут на дверь.

Главным претендентом на роль сменщика Пеллегрини является экс-наставник МЮ Дэвид Мойес, который уже работал в лондонском клубе в сезоне 2017/2018.

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Напомним, в Вест Хэме выступает Андрей Ярмоленко, который, правда, на месяц оказался в лазарете.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко.
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