Легендарный экс-нападающий Барселоны, Интера и Челси возобновил карьеру

Новости спорта:Самюэль Это'о решил еще поиграть в футбол на серьезном уровне.

Легендарный форвард Самуэль Это’о возобновил игровую карьеру. Камерунец подписал контракт с клубом "Пенья Депортива", представляющий третий дивизион чемпионата Испании.

Ранее Это’о заявлял о желании начать учебу в Гарварде, но вместо этого решил вернуться к любимой игре. До этого форвард уже выступал в Испании за "Реал", "Леганес", "Эспаньол", "Мальорку" и "Барселону".

В марте Это’о исполнится 39 лет. По версии Жозе Моуриньо, ему и вовсе давно за 40.

После 18 туров "Пенья Депортива" занимает 6-ю строчку в первой группе Сегунды Б.