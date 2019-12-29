Лидер полузащиты МЮ из-за травмы пропустит месяц

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей будет восстанавливаться после травмы колена около месяца. Об этом заявил главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер.
"Я не ожидаю, что он вернется в строй через пару недель, - приводят слова Сульшера британские таблоиды. - Если ему дать три недели, то он восстанавливается за две.
Поэтому я не могу сказать точно, сколько он пропустит. Наверное, он выбыл на три-четыре недели. Мы должны найти способ дать ему выздороветь и справиться с ситуацией".
Напомним, что Мактоминей получил повреждение в матче АПК против "Ньюкасла", который прошел 26 декабря в Манчестере. Тот поединок завершился победой хозяев со счетом 4:1.