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Клопп: Хотим быть лучшей командой Англии

Клопп: Хотим быть лучшей командой Англии
19:08 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Юрген Клопп рассказал, что хочет он и его команда.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп - о лидерстве своей команды в чемпионате Англии и возвращении травмированных игроков.

«Я не глуп, и мы знаем, что перед нами в этот период большое, большое испытание. Но это АПЛ, и мы стремимся быть самой успешной командой в лиге. Мы должны расти, чтобы справиться с любой задачей.

У нас будут неудачи и поражения, конечно же, это случится. И такое может произойти не из-за каких-то наших недостатков, а потому что соперник очень силен. Но мы никогда не будем опираться на внешние факторы, чтобы объяснить это, независимо от того, насколько разумными они могут показаться. Наш подход всегда должен основываться на возможностях. Выиграть клубный чемпионат мира впервые в истории – это возможность, и мы воспользовались ею.

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Травмированные игроки? Их восстановление проходит хорошо, но, к сожалению, прямо сейчас это ничего не значит, потому что все четверо должны вернуться к тренировкам не позднее середины января. Окслейд-Чемберлен уже ходит без костылей, но нужно дождаться, когда медицинский штаб даст зеленый свет.

Жоэль Матип, Фабиньо и Деян Ловрен идут на поправку, так что, надеюсь, в феврале все они вернутся в строй», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

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АПЛ, Юрген Клопп, Новости спорта, Новости футбола.
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