Дэвид Мойес вернулся в Вест Хэм: первый комментарий тренера

Новости спорта:Дэвид Мойес прокомментировал свое возвращение в клуб.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал свое возвращение в клуб.

"Это потрясающе. Очень приятно вернуться домой. Я очень соскучился по этому прекрасному месту. Не могу дождаться, чтобы приступить к работе. Очень горжусь тем, что вернулся в Вест Хэм. Сейчас нужно понять, что я могу улучшить и как быстро вернуться к победам.

Команда, которую я здесь получил, - лучший состав игроков, чем когда я возглавил клуб в первый раз. Краткосрочная цель Вест Хэма - выйти из текущего положения. Этим я и планирую заняться в течение следующих шести месяцев. Но для начала нужно сосредоточиться на ближайших играх", - приводит слова Мойеса пресс-служба "молотобойцев".

После 20 туров клуб, за который выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко, занимает 17 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.