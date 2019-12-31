Президент Зари рассказал о задачах команды на вторую часть сезона

Новости спорта:Евгений Геллер в обращении к болельщикам на официальном сайте клуба заявил, что команда будет бороться за серебро Премьер-лиги.

Президент Зари Евгений Геллер в обращении к болельщикам на официальном сайте клуба заявил, что команда будет бороться за серебро Премьер-лиги.

«В Заре произошла смена главного тренера, что стало переломным моментом в развитии команды. Новый взгляд, амбиции и стремление к еще не покоренным высотам дают нам стимул для достижений.

Смело можно говорить, что наша команда поборется не только за третье, но и за второе место в турнирной таблице», — говорится в обращении.

На сегодняшний день Заря занимает третье место, отставая на два очка от идущего вторым Динамо.

В первом матче после возобновления Премьер-лиги луганчане сыграют с Мариуполем. Встреча состоится 22 февраля.

Вторую часть чемпионата команда Виктора Скрипника начнет уже без нападающего Назария Русина, которого отозвало из аренды Динамо. По окончании сезона в Киев также вернутся защитник Александр Тымчик и хавбек Богдан Леднев.