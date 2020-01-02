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Черноморец осуществил первый зимний трансфер

Черноморец осуществил первый зимний трансфер
17:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Черноморец на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Алексеем Зинкевичем.

Черноморец на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Алексеем Зинкевичем.

Последним клубом 22-летнего хавбека был Агробизнес, за который тот отыграл 15 матчей в нынешнем сезоне.

Ранее Зинкевич выступал за молодежные команды Шахтера и Александрии, а также Волынь.

В конце прошлого года появилась информация, что нынешней зимой с комплектацией команды Морякам могут помочь известный агент Вадим Шаблий и отец главного тренера Мирон Маркевич.

Экс-лидер Шахтера: Серьезный футбол для меня окончен

На зимний перерыв одесский клуб ушел на десятом месте в турнирной таблице Первой лиги.

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ФК Черноморец, Футбол, Новости футбола, ФК Агробизнес, Алексей Зинкевич.
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