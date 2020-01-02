Черноморец осуществил первый зимний трансфер

Новости спорта:Черноморец на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Алексеем Зинкевичем.

Черноморец на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Алексеем Зинкевичем.

Последним клубом 22-летнего хавбека был Агробизнес, за который тот отыграл 15 матчей в нынешнем сезоне.

Ранее Зинкевич выступал за молодежные команды Шахтера и Александрии, а также Волынь.

В конце прошлого года появилась информация, что нынешней зимой с комплектацией команды Морякам могут помочь известный агент Вадим Шаблий и отец главного тренера Мирон Маркевич.

На зимний перерыв одесский клуб ушел на десятом месте в турнирной таблице Первой лиги.