Гранды мирового футбола: определились фавориты, кто может подписать Эриксена

Новости спорта:Кристиан Эриксен, скорее всего, летом покинет Тоттенхэм, как свободный агент.

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен не покинет клуб в январе, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, его агент Мартин Шутс ведет переговоры с «Реалом», «Интером» и «ПСЖ» о переходе игрока в летнее трансферное окно в качестве свободного агента.

Сообщается, что датчанин отклонил предложение «Тоттенхэма» о продлении контракта с зарплатой 9 миллионов евро в год плюс бонусы.

Напомним, что срок контракта Эриксена с лондонским клубом истекает летом 2020 года.