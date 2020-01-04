Скачать
Суббота, 04.01.2020
Наказание Райо Вальекано по делу Зозули приостановили
Наказание Райо Вальекано по делу Зозули приостановили
Экс-игрок УПЛ возглавил сборную Эквадора
Экс-игрок УПЛ возглавил сборную Эквадора
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор

Гранды мирового футбола: определились фавориты, кто может подписать Эриксена

Гранды мирового футбола: определились фавориты, кто может подписать Эриксена
12:50 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Кристиан Эриксен, скорее всего, летом покинет Тоттенхэм, как свободный агент.

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен не покинет клуб в январе, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, его агент Мартин Шутс ведет переговоры с «Реалом», «Интером» и «ПСЖ» о переходе игрока в летнее трансферное окно в качестве свободного агента.

Сообщается, что датчанин отклонил предложение «Тоттенхэма» о продлении контракта с зарплатой 9 миллионов евро в год плюс бонусы.

Фенербахче хочет видеть у себя в составе лидера Динамо

Напомним, что срок контракта Эриксена с лондонским клубом истекает летом 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм Хотспур, ПСЖ, Реал, АПЛ, Интер, Жозе Моуриньо, Кристиан Эриксен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Петряк может стать участником громкого трансферного обмена
02 Ястремская и Свитолина узнали соперниц на турнире в Брисбене
03 Экс-игрок сборной Украины покинул сербский клуб
04 Потенциальный новичок Динамо: С киевским клубом контактов еще не было
05 Основной защитник Динамо может перейти в чемпионат Венгрии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь