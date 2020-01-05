Вандалы опять изувечили многострадальную статую Ибрагимовича (Фото)

Сегодняшней ночью неизвестные повалили статую нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича, установленную возле стадиона футбольного клуба "Мальмё" в одноимённом городе, сообщает Aftonbladet.
У памятника подпилили ноги, в результате чего он упал на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут чёрный свитер с надписью "Швеция". Неизвестные также оставили возле статуи надпись "убрать". Полиция классифицирует произошедшее как вандализм.
Фото можно посмотреть на странице Aftonbladet в "Твиттере".
Zlatan-statyn vält – avsågad vid fötternahttps://t.co/2VHf7r8R42 pic.twitter.com/OFk57xdk77
— Aftonbladet (@Aftonbladet) January 5, 2020
Памятник Ибрагимовичу уже несколько раз подвергался атакам, после того как 38-летний воспитанник "Мальмё" стал совладельцем "Хаммарбю", являющегося принципиальным соперником его родного клуба. Ранее статую поджигали, отрезали нос, а также надевали сиденье для унитаза и мусорный мешок.