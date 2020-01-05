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Воскресенье, 05.01.2020
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Вандалы опять изувечили многострадальную статую Ибрагимовича (Фото)

Вандалы опять изувечили многострадальную статую Ибрагимовича (Фото)
10:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В результате действий вандалов статуя Ибрагимовича упала на ограждение.

Сегодняшней ночью неизвестные повалили статую нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича, установленную возле стадиона футбольного клуба "Мальмё" в одноимённом городе, сообщает Aftonbladet.

У памятника подпилили ноги, в результате чего он упал на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут чёрный свитер с надписью "Швеция". Неизвестные также оставили возле статуи надпись "убрать". Полиция классифицирует произошедшее как вандализм.

Фото можно посмотреть на странице Aftonbladet в "Твиттере".

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Памятник Ибрагимовичу уже несколько раз подвергался атакам, после того как 38-летний воспитанник "Мальмё" стал совладельцем "Хаммарбю", являющегося принципиальным соперником его родного клуба. Ранее статую поджигали, отрезали нос, а также надевали сиденье для унитаза и мусорный мешок.

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Все по теме:

Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола, Статуя Златана Ибрагимовича в Мальме.
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