Вандалы опять изувечили многострадальную статую Ибрагимовича (Фото)

Новости спорта:В результате действий вандалов статуя Ибрагимовича упала на ограждение.

Сегодняшней ночью неизвестные повалили статую нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича, установленную возле стадиона футбольного клуба "Мальмё" в одноимённом городе, сообщает Aftonbladet.

У памятника подпилили ноги, в результате чего он упал на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут чёрный свитер с надписью "Швеция". Неизвестные также оставили возле статуи надпись "убрать". Полиция классифицирует произошедшее как вандализм.

Фото можно посмотреть на странице Aftonbladet в "Твиттере".

Памятник Ибрагимовичу уже несколько раз подвергался атакам, после того как 38-летний воспитанник "Мальмё" стал совладельцем "Хаммарбю", являющегося принципиальным соперником его родного клуба. Ранее статую поджигали, отрезали нос, а также надевали сиденье для унитаза и мусорный мешок.