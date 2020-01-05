Десять поражений подряд и увольнение: Тулуза попрощалась с главным тренером

Новости спорта:"Тулуза" на официальном сайте объявила об уходе Антуана Комбуаре с поста главного тренера клуба.

Тренировочным процессом временно будет руководить технический директор учебного центра клуба Денис Занко. В ближайшее время будет названо имя нового главного тренера.

Комбуаре возглавил "Тулузу" в октябре 2019 года. Контракт специалиста был рассчитан до июня 2021 года. Накануне "Тулуза" проиграла любительскому клубу "Сен-Приве Сен-Илер" и вылетела из Кубка Франции. Это поражение стало для клуба десятым подряд.

"Тулуза" набрала 12 очков в 19 матчах и занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнований на данный момент является "Пари Сен-Жермен", на счету которого 45 очков, набранных в 18 матчах.

Ранее сообщалось, что Бавария хочет переманить тренера ПСЖ.