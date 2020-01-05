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Не Эриксен: определен лучший футболист Дании

Не Эриксен: определен лучший футболист Дании
18:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Каспер Шмайхель лучший футболист года Дании 2019 года.

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель признан лучшим игроком Дании в 2019 году, сообщает DR.dk.

В борьбе за награду 33-летний вратарь опередил полузащитников Кристиана Эриксена («Тоттенхэм Хотспур») и Томаса Дилэйни («Боруссия» Дортмунд). Для Шмейхеля эта награда стала второй. Впервые лучшим игроком страны он признавался в 2016 году, когда помог «Лестер Сити» выиграть чемпионат Англии.

«Я не ожидал победы. Надеюсь, что смогу стать ещё лучше. Мне нужно продолжать работать, чтобы прогрессировать. Если бы не чувствовал, что способен и дальше расти, я бы не стал продолжать карьеру», — сказал Шмейхель по случаю выигрыша награды.

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Отметим, что в 2017 и 2018 годах лучшим игроком Дании признавался Эриксен.

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Новости спорта, Новости футбола, Кристиан Эриксен, Каспер Шмайхель.
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