Блестящая победа Манчестер Юнайтед в матче с Норвичем (Видео)

Новости спорта:Смотреть видео голов и обзор матча 22-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Норвич.

МЮ минимально выиграл первый тайм у Норвича благодаря голу Маркуса Рашфорда после ассиста Хуана Маты. А во втором тайме "красные дьяволы" добавили еще три гола – Рашфорд забил свой второй мяч с пенальти, Мата сделал второй ассист – на Мартиаля, а затем еще мяч записал на свой счет Мейсон Гринвуд.

Манчестер Юнайтед - Норвич 4:0

Голы: Рашфорд, 27, 52 (с пенальти), Мартиаль, 54, Гринвуд, 76.

Видеообзор матча:

МЮ: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс – Фред, Матич – Мата, Перейра (Гринвуд, 71), Рашфорд (Джеймс, 59) – Мартиаль (Гомес, 80).

Норвич: Крул – Ааронс, Циммерман, Хэнли (Льюис, 80), Байрэм – Теттей, Вранчич (Амаду, 65) – Буэндиа, Маклин, Кэнтуэлл – Ида (Эрнандес, 65).