Янг отказал Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Англичанин Эшли Янг намерен переехать в чемпионат Италии.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, руководство Манчестер Юнайтед предложило защитнику команды Эшли Янгу новый контракт до 2021 года, но игрок отказался подписывать новое соглашение.

Напомним, действующий договор 34-летнего футболиста с "манкунианцами" истекает будущим летом, а сам фулбэк имеет на руках предложение от Интера.

По данным источника, Янг намерен перейти в стан "нерадзурри". Кроме того, он хотел бы переехать в Италию уже в январе.

В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей во всех турнирах и отметился голом и результативной передачей в рамках Лиги Европы.