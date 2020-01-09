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Янг отказал Манчестер Юнайтед

Янг отказал Манчестер Юнайтед
17:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Англичанин Эшли Янг намерен переехать в чемпионат Италии.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, руководство Манчестер Юнайтед предложило защитнику команды Эшли Янгу новый контракт до 2021 года, но игрок отказался подписывать новое соглашение.

Напомним, действующий договор 34-летнего футболиста с "манкунианцами" истекает будущим летом, а сам фулбэк имеет на руках предложение от Интера.

По данным источника, Янг намерен перейти в стан "нерадзурри". Кроме того, он хотел бы переехать в Италию уже в январе.

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В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей во всех турнирах и отметился голом и результативной передачей в рамках Лиги Европы.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Эшли Янг.
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