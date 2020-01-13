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"Может зажечь": наставник Селтика похвалил Шведа

"Может зажечь": наставник Селтика похвалил Шведа
11:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Нил Леннон остался доволен увиденным от украинца Марьяна Шведа на сборе команды в Дубае.

Главный тренер Селтика Нил Леннон остался доволен увиденным от украинца Марьяна Шведа на сборе команды в Дубае. По словам наставника, ему нравится работа игрока, который все еще может проявить себя.

«Он выглядит хорошо и здорово тренируется. Он выглядит достаточно живо. Позже он может зажечь. Парням не всегда легко дается адаптация, если они далеко от своей семьи», — цитирует Леннона Scotsman.com.

«Он немного медленный, но Швед все еще молод и мне нравится то, что я в нем вижу. Он очень хорош».

В нынешнем сезоне украинец сыграл всего в двух матчах за Кельтов, редко появляясь даже в заявке, и отличился одним забитым мячом.

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Швед перешел в Селтик из Карпат в начале 2019 года, за его трансфер львовяне выручили 2 миллиона евро.

Следующий матч Кельты проведут 18 января против Партика в Кубке Шотландии. В Премьер-лиге Селтик сыграет с Килмарноком 22 января.

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Футбол, ФК Селтик, Нил Леннон, Новости футбола.
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