Талантливый вингер Тоттенхэма уйдет в КПР

Нападающий Тоттенхэма Джек Кларк близок к переходу в КПР, сообщает издание The Guardian.
"Обручи" договорились об аренде молодого вингера до конца сезона и должны подписать его в ближайшее время.
Кларк вернулся в Тоттенхэм этой зимой из-за отсутствия игровой практики в Лидсе. В первой половине сезона 19-летний игрок провел 3 поединка в футболке "павлинов".
Действующий контракт полузащитника со "шпорами" рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может отпустить защитника Сержа Орье в Милан.