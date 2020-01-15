У Карпат может поменяться владелец: претенденты

Новости спорта:В приобретении акций львовского клуба заинтересованы как украинские, так и иностранные инвесторы.

Карпаты могут в ближайшее время сменить владельца. В приобретении акций львовского клуба заинтересованы как украинские, так и иностранные инвесторы.

"Эта информация соответствует действительности. Как известно, Карпаты находятся на стадии процесса получения территории стадиона Украины в долгосрочную аренду на льготных условиях для создания масштабного инвестиционного проекта – реконструкции стадиона и сооружения спортивно-развлекательного комплекса. Реализация этого видения должна позволить клубу стать крепким и уверенно смотреть в будущее. Конечно, этот замысел требует вложения солидных инвестиций. Поэтому ФК Карпаты открыт для привлечения крупного бизнеса – как в формате соучастников проекта, так и через процесс изменения структуры собственности клуба.

Могу подтвердить – интерес к проекту действительно существует, и не только из Украины. Однако предметно можно будет говорить только после проведенных переговоров с заинтересованными сторонами", – рассказал исполнительный директор клуба Ростислав Ящишин в интервью изданию УНН.

На данный момент Карпаты находятся на дне турнирной таблицы УПЛ, набрав 11 очков после 18 туров.