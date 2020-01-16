Заря подписала племянника Цыганыка

Новости спорта:Атакующий полузащитник Андрейс Цыганикс подписал контракт с луганской "Зарёй".

Соглашение будет действовать 2,5 года.

Андрейс Цыганикс родился 12 апреля 1997 года, имеет гражданство Латвии, рост: 173 см, вес: 68 кг. Хавбек будет играть в "Заре" под номером 97.

Он ранее выступал за клубы: "Байер", "Виктория", "Шальке" (все – Германия), голландский "Камбюр", а предыдущим клубом игрока был латвийский РФШ.

Заря назвала соперников на турецких сборах3

Цыганикс играл за сборные Латвии различных возрастов, начиная с U-16, заканчивая национальной сборной Латвии. Знает четыре языка: русский, латвийский, немецкий и английский. Андрейс является племянником известного украинского спортивного журналиста Игоря Цыганыка