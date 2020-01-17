Тренер команды-сенсации первого круга признан лучшим тренером УПЛ минувшего года

Новости спорта:Украинские специалисты выбрали среди своих коллег лучших.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучших специалистов в 2019 году.

Лучшим в УПЛ признан тренер «Десны» Александр Рябоконь. Черниговский клуб идет на 4-м месте в УПЛ.

Награду лучшему в первой лиге получил экс-тренер «Оболони-Бровара» Сергей Ковалец. Киевский клуб завершил осеннюю часть на 6-м месте.

Во второй лиге лучшим назвали тренера тернопольской «Нивы» Василия Малыка. Клуб лидирует в группе А второй лиги.

Также награды получили лучший тренер среди аматорских команд – Сергей Соловьев, среди студенческих команд – Василий Ивегеш.