Янг прибыл в Милан для медосмотра в Интере

Новости спорта:Англичанин Эшли Янг близок к переходу в миланский клуб.

Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг должен в ближайшее время стать игроком Интера.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, английский вингер прибыл в расположение миланского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Ранее сообщалось, что Интер заплатит за опытного футболиста полтора миллиона евро.

Янг выступал в составе Манчестер Юнайтед с 2011 года, перейдя из Уотфорда. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 18 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и одним ассистом.