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Янг прибыл в Милан для медосмотра в Интере

Янг прибыл в Милан для медосмотра в Интере
14:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Англичанин Эшли Янг близок к переходу в миланский клуб.

Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг должен в ближайшее время стать игроком Интера.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, английский вингер прибыл в расположение миланского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Ранее сообщалось, что Интер заплатит за опытного футболиста полтора миллиона евро.

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Янг выступал в составе Манчестер Юнайтед с 2011 года, перейдя из Уотфорда. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 18 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и одним ассистом.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Эшли Янг.
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