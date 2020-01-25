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Сарри намерен завершить карьеру в Ювентусе

Сарри намерен завершить карьеру в Ювентусе
18:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Маурицио Сарри порассуждал о своей карьере.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри порассуждал о своей карьере.

«Возвращение в «Наполи»? Сейчас я об этом не думаю. Возможно, я завершу карьеру после «Ювентуса». Посмотрим, сколько энергии у меня останется.

Давление не проблема. Тут дело в том, чего человек ждет от себя самого. Не знаю, как буду чувствовать себя, когда через два года истечет срок моего контракта.

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Возможно, я продолжу работать, а это окажется плохой идеей», – сказал Сарри.

Напомним, что 61-летний Сарри возглавил «Ювентус» летом 2019 года, он подписал контракт до июня 2022 года.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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