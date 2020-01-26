Петраков был прав: чемпион мира из Днепра-1 уходит в Левадию

Новости спорта:Чемпион мира (U-20) Александр Сафронов оказался не нужен главному тренеру Днепра-1.

Защитник СК Днепр-1 Александр Сафронов стал "жертвой" активной трансферной компании клуба и оказался не нужен нынешнему клубу.

20-летний футболист продолжит карьеру в чемпионате Эстонии, перейдя в Левадию на правах аренды. Об этом сообщил главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко на официальном Youtube-канале клуба. Соглашение будет рассчитано на 1 год.

Отметим, что в текущем сезоне молодой футболист сыграл 12 матчей в УПЛ. Он выступал за сборную Украины U-20 на победном чемпионате мира в Польше в 2019 году.