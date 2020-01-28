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Полуфинал Кубка Английской лиги: Манчестерское дерби

Полуфинал Кубка Английской лиги: Манчестерское дерби
19:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:29 января, прямо в разгар недели, нас ждет яркое футбольное шоу – манчестерское дерби.

Команды Гвардиолы и Сульшера сойдутся в ответном матче полуфинала Кубка Английской лиги.

Напомним, что первая встреча завершилась победой горожан 3:1. Но, даже если красные дьяволы и не смогут отыграться, так просто они своих принципиальных соперников в финал не пустят. Правда, огорчить «Манчестер Сити» задача не из легких. Накануне «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиги проиграл второй раз подряд. И если поражение «Ливерпулю» еще можно понять, то уступать дома «Бернли» 0:2 это уже чересчур. Неудивительно, что аналитики Parimatch оставляют «Манчестер Юнайтед» всего 15% на победу в основное время.

Отметим, что «Манчестер Сити» является действующим обладателем трофея. Всего же горожане выигрывали турнир 6 раз, больше побед только у «Ливерпуля» - 8. «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Челси» - по 5.

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Несмотря на то, что красных дьяволов продолжает лихорадить, нынешний сезон и для «Манчестер Сити» нельзя назвать идеальным. Кстати, когда команда Сульшера в прошлый раз играла на «Этихаде» (в декабре 2019-го), то вернулась с победой 2:1. У горожан продолжаются проблемы в обороне, чем «Манчестер Юнайтед» вполне может воспользоваться.

Во второй паре сыграют «Астон Вилла» и «Лестер» (первый матч – 1:1).

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ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Манчестер.
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