МЮ определился с главным кандидатом на позицию форварда

Новости спорта:Виллиан Жозе вскоре может перебраться в Англию.

Форвард Реал Сосьедада Виллиан Жозе является трансферной целью английского Тоттенхэма, но руководство клуба также предложило своего футболиста коллегам из Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Sky Sports, Реал Сосьедад намерен заработать на переходе бразильского нападающего 25 миллионов фунтов.

Манчестер Юнайтед намерен в последний день трансферного окна арендовать игрока на позицию центрального нападающего, чтобы заменить форварда Маркуса Рашфорда, который выбыл из-за травмы на длительный срок.

В нынешнем сезоне Виллиан Жозе провел 20 матчей за Сосьедад и забил в них восемь голов.