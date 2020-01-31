Эмре Джан прибыл в Дортмунд на медицинский осмотр

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Пятница, 31.01.2020
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16:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Боруссия Д заплатит за немца 30 млн евро.

Опорный полузащитник Эмре Джан сегодня станет игроком дортмундской Боруссии. Об этом заявляет журналист Себастьян Веслинг.

В свою очередь, журналист Фабрицио Романо сообщает, что "шмели" возьмут Джана в аренду до конца сезона с последующим обязательством выкупа игрока за 30 млн евро.

Таким образом, Боруссия согласилась на условия Ювентуса. Туринцы отвергли недавние предложение дортмундцев в 23 млн евро.

Ранее сообщалось, что первый соперник сборной Украины на Евро-2020 побил рекорд результативности.

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ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Эмре Джан.
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