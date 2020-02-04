Последние матчи Месси играл с серьезным повреждением

Новости спорта:Лионель Месси рисковал усугубить свое повреждение.

Нападающий Барселоны Лионель Месси провел несколько последних поединков с небольшим повреждением бедра, утверждает ESPN.

По данным источника, в клубе осведомлены о характере травмы аргентинца, но его нынешнее состояние позволяет принимать участие в поединках.

Отмечается, что одной из причин повреждения могут быть тренировки Кике Сетьена, которые стали более интенсивными по сравнению с рабочим процессом Эрнесто Вальверде.

Кроме того, медицинский штаб продолжает наблюдать за ситуацией и готов отправить Месси в лазарет в случае необходимости.