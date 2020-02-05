Роналду поздравил себя с днем рождения, показав видео своей тренировки

Новости спорта:Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил сам себя с днем рождения.

35-летний нападающий "старой синьоры" выложил видео с тренировки команды и в комментариях к нему написал: "С днём рождения меня".

Видео можно посмотреть в "инстаграме" Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На счету португальца 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года. Ранее он также выступал за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". В составе сборной Португалии нападающий сыграл 164 матча и забил 99 мячей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy birthday to me!! Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 5 Фев 2020 в 3:58 PST

"Ювентус", набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.