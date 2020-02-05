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Роналду поздравил себя с днем рождения, показав видео своей тренировки

Роналду поздравил себя с днем рождения, показав видео своей тренировки
16:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил сам себя с днем рождения.

35-летний нападающий "старой синьоры" выложил видео с тренировки команды и в комментариях к нему написал: "С днём рождения меня".

Видео можно посмотреть в "инстаграме" Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На счету португальца 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года. Ранее он также выступал за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". В составе сборной Португалии нападающий сыграл 164 матча и забил 99 мячей.

 
 
 
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Happy birthday to me!!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ювентус трогательно поздравил Роналду с днем рождения

"Ювентус", набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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