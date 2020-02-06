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Футболист Шахтера готовится к переезду в Польшу

Футболист Шахтера готовится к переезду в Польшу
11:34 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Защитник Шахтера Богдан Бутко может продолжить карьеру в чемпионате Польши.

Защитник Шахтера Богдан Бутко может продолжить карьеру в чемпионате Польши, сообщает Dynamomania.com.

По информации издания, 29-летний украинец в данный момент проводит переговоры с клубом из Познани, куда может перебраться на правах аренды.

Ранее сам игрок подтверждал, что рассматривает варианты ухода из донецкого клуба. Шахтер без Бутко отправился на сбор в Турцию.

В нынешнем сезоне Бутко не провел ни единого матча за Шахтер. 29-летний защитник один раз попал в заявку Горняков на поединок 1-го тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:3). Богдан проиграл конкуренцию Сергею Болбату и Додо.

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Бутко — воспитанник Шахтера. В течение карьеры защитник на правах аренды выступал за Волынь, Ильичевец (ныне Мариуполь) и российский Амкар. Действующий контракт связывает защитника с Шахтером еще на полтора года.

Шахтер ушел на зимний перерыв на первом месте Favbet лиги, опережая Динамо на 14 очков.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Богдан Бутко.
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