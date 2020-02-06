Динамо пытается продать опорника

Новости спорта:Динамо активно ищет покупателя на игрока.

Киевское "Динамо" ведет активный поиск покупателя на Мохаммеда Кадири, а в случае его продажи попытается подписать нового опорного полузащитника.

Зимнее трансферное окно еще открыто в некоторых чемпионатах, в том числе в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Словакии, Словении и России

Кадири перешел в "Динамо" из венской "Аустрии" летом 2019 года. Контракт футболиста с киевлянами рассчитан до лета 2023-го. Ориентировочная стоимость Мохаммеда составляет 2 миллиона евро.

В течение текущего сезона Кадири принял участие в четырех матчах за первую команду, сделал один ассист.