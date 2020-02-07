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Лидер Ман Сити получил тяжелую травму

Лидер Ман Сити получил тяжелую травму
08:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Рахим Стерлинг получил травму в матче чемпионата Англии против Тоттенхэма

Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг получил травму в матче чемпионата Англии против Тоттенхэма, который завершился поражением "горожан" (0:2).

После поединка футболист прошел медицинское обследование, в результате чего врачи диагностировали травму задней поверхности левого бедра, сообщает пресс-служба Сити.

Таким образом, Стерлинг пропустит следующий матч команды в АПЛ против Вест Хэма, который пройдет 9 февраля.

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Отметим, что этот поединок пропустит также украинец Александр Зинченко, который будет отбывать дисквалификацию.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Рахим Стерлинг, Новости футбола.
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