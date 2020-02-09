Роналду побил уникальный рекорд Трезеге

Новости спорта:Криштиану Роналду забил в 10-м матче подряд в Серии А.

В поединке 23-го тура чемпионата Италии Верона на своем поле принимала Ювентус. Итоговый счет 2:1 в пользу хозяев.

Примечательно, что гол за "бьянконери" забил нападающий Криштиану Роналду, для которого это взятие ворот стало уже десятым подряд в матчах Серии А.

Таким образом, 35-летний португальский футболист установил рекорд клуба, обогнав предыдущего владельца подобного достижения — Давида Трезеге.

К слову, возраст Роналду потенциально помешал бы ему перебраться в Баварию, так как президент "красных" считает форварда старым.