Наставник Реала Зидан попал в ДТП (Фото)

Новости спорта:Зинедин Зидан восьмого января перед тренировочным занятием команды попал в ДТП.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан восьмого января перед тренировочным занятием команды попал в ДТП. Об этом сообщает AS.

По информации источника, возле базы клуба машина французского специалиста столкнулась с авто незнакомца. К счастью, авария оказалась не серьезной.

Несмотря на данное происшествие, Зидан прибыл на тренировку вовремя а затем отправился на пресс-конференцию, которая посвящена матчу Реал - Осасуна.

Напомним, ранее сообщалось, что вратарь МЮ разбил свой Lamborghini в ДТП.