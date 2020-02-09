Муриэль забавно отреагировал на шедевр Малиновского (Фото)

Новости спорта:Одноклубники Руслана Малиновского прокомментировали его гол Фиорентине.

В субботу, 8 февраля, Аталанта одержала победу над Фиорентиной со счетом 1:2.

Автором победного гола бергамасков стал украинец Руслан Малиновский. После матча полузащитник опубликовал пост на своей странице в Instagram. Малиновский выложил несколько фотографий, поблагодарив за поддержку болельщиков.

"Большая победа, спасибо за вашу поддержку", - написал он.

В комментариях тут же отозвались одноклубники украинца. Сначала Алехандро Гомес написал "Harasho amico", в ответ на что получил комментарий Луиса Муриэля на украинском языке "Смоктати його".