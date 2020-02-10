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Реал установил клубный рекорд в Ла Лиге

Реал установил клубный рекорд в Ла Лиге
07:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Мадридская команда за 23 тура пропустила лишь 14 голов.

Реал нанес крупное поражение Осасуне в матче 23-го тура чемпионата Испании - 4:1.

В составе "сливочных" мячи забили Иско, Серхио Рамос, Лукас Васкес и Лука Йович. В составе Осасуны голом отметился Гарсия Унаи.

Интересно, что мяч "красных" стал четырнадцатым пропущенным голом для Реала в 23 матчах. Этот показатель является рекордным для "сливочных".

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Отметим, что "Сливочные", набрав 52 очка, лидируют в турнирной таблице, обгоняя Барселону на шесть очков, однако у каталонцев остается игра в запасе. Осасуна с 28 баллами находится на 12-й строчке.

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